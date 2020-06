Pescara, si lavora alla concessione gratuita del suolo pubblico ai commercianti dei settori non alimentari

"L’Amministrazione comunale di Pescara sta già lavorando per la concessione del suolo pubblico gratis ai commercianti di prodotti alternativi a quelli alimentari. L’iniziativa è compresa nel pacchetto di proposte del progetto ‘Pescara – Città Mercato’ che ho personalmente presentato come Presidente della Commissione Attività Produttive, un progetto al quale daremo attuazione e seguito per dare una mano concreta ai negozianti di pelletteria, abbigliamento od oggettistica a uscire dalla grave crisi economica generata dal Covid-19. Spiace che i consiglieri del Movimento 5 Stelle, evidentemente distratti da questioni di governo, non si siano accorti del dibattito già aperto, peraltro diffuso anche dagli Organi di stampa cartacei e on line, e abbiano perso tempo nello stendere una brutta copia della mia proposta originaria, rimediando, inevitabilmente, la sonora bocciatura di un’iniziativa già in essere”.

Lo ha ufficializzato il Presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive Fabrizio Rapposelli.

“In politica, così come sui banchi di scuola, non si scopiazza e soprattutto si dovrebbe sempre rispettare e riconoscere la bontà delle idee altrui – ha sottolineato il Presidente Rapposelli -, peccato che, evidentemente, tale procedura non rientri nelle buone prassi del Movimento 5 Stelle che vaga da una parte all’altra, cercando di cogliere un suggerimento, di carpire una proposta e di buttarla giù alla meno peggio, per un mero discorso di apparenza e non certo di sostanza. A inizio giugno, durante una seduta della mia Commissione, ospitando, peraltro, alcuni rappresentanti delle Associazioni di categoria e del mondo produttivo, ho avanzato il progetto di lanciare il brand ‘Pescara – Città Mercato’, proponendo alla giunta comunale di istituire la concessione dell’occupazione del suolo pubblico gratuita non solo ai titolari di bar, ristoranti, e locali per la somministrazione di generi alimentari, ma anche ai commercianti d’abbigliamento, di pelletteria, quindi ai titolari di attività alternative ai prodotti mangerecci, consentendo anche a loro di poter esporre, in modo ordinato, omogeneo, consono, e coordinato, la propria merce all’esterno delle proprie attività, proprio per incentivare il passeggio e l’acquisto, per fare in modo che, se a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19, l’accesso nei negozi è eccessivamente contingentato e ridotto, il poter mostrare i propri prodotti all’esterno potesse rappresentare una valida boccata d’ossigeno, trasformando peraltro le nostre vie in un vero centro commerciale naturale a cielo aperto, non certo un bazar indiscriminato né una casbah, ma piuttosto un centro colorato, vivace ed estivo. Ovviamente quella proposta è stata subito trasmessa agli assessori competenti, ovvero il delegato al Commercio Alfredo Cremonese e al traffico Luigi Albore Mascia, attivando gli uffici per verificare l’immediata fattibilità della proposta, anche sotto il profilo delle aperture serali dei negozi e delle chiusure al traffico possibili, al fine di garantire spazi adeguati a tutti gli operatori che vorranno aderire all’iniziativa. All’improvviso in Consiglio comunale – ha proseguito il Presidente Rapposelli – ci siamo ritrovati la felice intuizione da me proposta all’amministrazione scopiazzata, male, in modo disorganico e disordinato, racchiusa in due striminzite righette, con la firma del Movimento 5 Stelle, che non ha avuto di meglio da fare che plagiare un progetto della maggioranza. E la coalizione di governo di centrodestra ha ovviamente risposto con una inevitabile bocciatura, perché non è possibile dare condivisione a un progetto già in corsa, assegnandone la primogenitura politica a chi arriva sempre secondo o terzo”.