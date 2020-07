Arriva anche l'assistenza legale gratuita per il giovane aggredito sul lungomare

“Forza Italia è il partito della concretezza, per questa ragione offrirò patrocinio legale gratuito al giovane aggredito sulla riviera con il mio Studio legale, come del resto ho sempre fatto nei confronti di chi ha una qualunque situazione di bisogno. Bene ha fatto il collega Petrelli a lanciare il sasso nello stagno con il quale determineremo una catena di solidarietà vera e tangibile. Personalmente ho sempre osteggiato la violenza in qualunque forma essa si manifesti, ho sempre combattuto contro ogni forma di discriminazione, è evidente che le accuse mosse nei confronti della coalizione di centrodestra nelle ultime ore mal si addicono a chi da sempre è schierato in prima linea per aiutare e supportare il prossimo”.

Lo ha detto il consigliere comunale di Forza Italia Avvocato Claudio Croce ufficializzando la sua personale disponibilità nei confronti della vittima.

“Vengo dal mondo dello sport e della giustizia, dove i principi di uguaglianza, solidarietà, fratellanza e giustizia sono un vangelo non di chiacchiere ma di vita applicata ogni giorno – ha ribadito il consigliere Croce -. Quanto successo a Pescara nei giorni scorsi è inconcepibile, ma soprattutto è contrario allo spirito stesso di una città bella, sorridente e accogliente. Allo stesso modo ritengo però che la solidarietà non sia solo una filosofia politica, non può ridursi alle sterili chiacchiere urlate in un’aula consiliare. La solidarietà va dimostrata e quindi, seguendo quella che è la linea professionale da sempre praticata nel mio studio nei confronti di chi si trova, per varie ragioni, a vivere un momento di difficoltà, siamo pronti a dare piena assistenza gratuita alla vittima che comunque dovrà affrontare un procedimento a tutela della propria persona e per chiedere il giusto risarcimento del danno subito”.