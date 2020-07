La pittrice Terezina Radovani in mostra a Pineto

Terezina Radovani

(Hila)

Nata a Shkoder (Albania) , vive e lavora a Pescara dal 1998.

Laureata in Ingegneria Meccanica nel 1989.

Dopo aver seguito i corsi di pittura dei più rinomati maestri d'arte di Shkoder per lunghi anni, ha partecipato alle mostre della città.

Dagli anni 2000 ha partecipato a diversi concorsi estemporanei e mostre sia personali che collettive, locali e nazionali riscontrando successi dalla critica contemporanea.

Numerose le personali:

Museo “Barbella” Chieti 2012

Museo delle Genti D’Abruzzo 2013

Palazzo Sirena a Francavilla al Mare,2014

Arte Sotto i Portici, Bologna 2015

Bottega d’Arte a Chieti 2015

San Valentino 2015

Fondazione Pescaraabruzzo 2015

Pineto 2016

Arte sotto i portici Bologna 2016

Mostra collettiva Bottega d’arte Chieti 2017

Mostra personale presso Istituto Don Orione Pescara 2017

Mostra Personale presso L’Aurum Fabbrica delle Idee 2018

Mostra personale presso Istituto Don Orione Avezzano 2019

“Terezina è un'artista di talento.

Nel suo mondo risaltano i colori che diventano parte integrante del dipinto, si amalgamano e le sue emozioni diventano parte importante del suo lavoro.

Il bellissimo dialogo coloristico che l’artista ha con le sue opere è accentuato dalla bravura nell’adoperare tecniche molto difficili come la spatola, che richiede grande preparazione esecutiva.

I cieli sempre luminosi brillano di luce propria in pigmenti dalle tinte calde, mai una nuvola, solo attimi sereni e colmi di gioiosa spiritualità d'animo.

La pittura di Terezina è amore a tutto tondo, per l'arte certamente, ma soprattutto amore per se stessa e per il proprio desiderio di vivere la Sua vita appieno nel campo artistico".

(Critica a cura Federica De Angelis)

Dal 25 al 31 luglio si potrà ammirare l’arte di Terezina a Pineto nella splendida cornice di villa Filiani,in via Gabriele D’annunzio 175 in occasione della Mostra personale “Costa dei trabocchi”.