Il Pescara spreca e adesso rischia: zona play out ad un passo

Il debutto di Sottil sulla panchina del Pescara non è andato come nei piani auspicati dal neo allenatore.

Pari, pure scoppiettante (2-2 il punteggio) con il Perugia all'Adriatico ma, complici gli altri risultati, classifica che diventa complicatissima con l'ultimo posto della zona play out (occupato dall'Ascoli, con il quale si è comunque in vantaggio negli scontri diretti) distante appena un punto.

Spreconi i biancazzurri che, avanti 2-0 nella fase iniziale del primo tempo grazie alle reti messe a segno da Galano e Maniero, si sono fatti rimontare nei minuti conclusivi della frazione con le realizzazione degli umbri dell'ex Cosmi a firma di Iemmello e Buonaiuto.

Prossima partita, delicatissima, a Venezia per il Delfino.