E' scomparso a 76 anni il giornalista abruzzese Lorenzo Labarile

Si è spento a 76 anni il giornalista ed ex direttore di Rete8 Lorenzo Labarile.

Labarile si è spento dopo una lunga malattia e i funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio in via Antonio Sabucchi a Pescara.

Messaggi di cordoglio sono arrivati dall'ex sindaco di Pescara Marco Alessandrini

Ho appreso con grande dispiacere la notizia dell’improvvisa scomparsa di Renzo Labarile. Sono stato più volte ospite del suo salotto sull’emittente Rete 8 di cui era volto e uno dei motori.

Un volto caro a tanti, perché parte della nascita e dello sviluppo dell'informazione televisiva abruzzese. Sono certo di aggiungermi al dispiacere di tanti per la sua prematura scomparsa e con questo pensiero voglio abbracciare la sua famiglia tutta, nonché gli amici e i colleghi che puntata dopo puntata gli sono stati vicini e di supporto.

Mi piace sottolineare con affetto, la stima e il ringraziamento a una persona per bene, che ha saputo vivere e trasmettere la sua grande passione per l'informazione e per i fatti del nostro Abruzzo, raccontando in particolare in questi ultimi anni l’economia abruzzese, una narrazione che non ha mai interrotto, nonostante i momenti duri che ha dovuto affrontare