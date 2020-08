Riparata la perdita idrica dall'ACA a Città Sant'Angelo segnalata dal Forum H2O

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato mattina l'ACA, con una squadra di operai, è intervenuta sulla perdita d'acqua segnalata dal Forum H2O a Città S.Angelo.

Ringraziamo la presidente dell'ACA Brandelli, il geometra del territorio e la filiera interna per essersi attivati immediatamente anche a tarda sera per risolvere il problema, come poi è avvenuto con celerità. È con questa intensità che bisogna affrontare le decennali criticità che il sistema idrico si porta dietro, garantendo la collaborazione tra tutte le parti del sistema.

La presidente Brandelli ci ha assicurato di aver implementato un sistema di ricerca attivo delle perdite da marzo di quest'anno, con 6.000 interventi svolti finora, che deve operare su una rete che decenni di mancanza di manutenzione hanno trasformato in un vero e proprio colabrodo, come denunciammo d'altro lato già quasi dieci anni or sono.

Crediamo che questi sforzi vadano supportati e moltiplicati garantendo investimenti da parte della Regione e dello Stato. Invece di assegnare decine di milioni di euro a nuovi impianti da sci, nuove strade e gasdotti fossili dannosi, bisogna scommettere sul territorio e sulle reti strutturali fondamentali che hanno bisogno di un enorme programma di manutenzione che garantiscano costantemente i servizi essenziali volti a garantire i diritti primari, come quello dell'acqua.