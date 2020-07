L'ACA raziona l'acqua ai cittadini ma ne perde tanta per strada

L'ACA ha avviato i razionamenti estivi dell'acqua potabile in provincia di Pescara e nella città di Chieti ma nel frattempo ne perde tantissima dalle reti colabrodo e nonostante le segnalazioni dei cittadini non interviene a ripararle.

Qui alleghiamo foto raccolte da un cittadino in questi giorni in località Colle di Sale di Città S. Angelo, che li ha poi girati a noi del Forum visto che l'ACA, nonostante le segnalazioni fatte con spirito civico (come avvenuto anche per l'enorme perdita nella rete marsicana), non è intervenuta.

Come Forum H2O continuiamo a sentire parlare di grandi opere, dal livello nazionale con i grandi commissari al livello locale con le terze corsie autostradali; questo sistema, però, non riesce più banalmente a tappare un buco in una condotta idrica.

Eppure esistono tecnologie in gradi di scoprire le perdite più minute e recuperare grandi quantità di acqua in pochissimo tempo con investimenti di qualche milione di euro su più anni.

Le reti nazionali perdono il 48% dell'acqua immessa in rete secondo gli ultimi dati Istat. Probabilmente fa più scena finanziare una nuova opera miliardaria e spesso inutile e dannosa che manutenere quelle esistenti. Peccato, poi, che in piena stagione turistica e con il caldo afoso di questi giorni ci si riduca poi a razionare l'acqua.