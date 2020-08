A14 Adriatica di nuovo percorribile a due corsie tra Marche e Abruzzo

Dopo mesi di disagi al traffico, con code, rallentamenti e tempi di percorrenza a dir poco dilatati, come da cronoprogramma di Autostrade per l'Italia, è adesso interamente fruibile a due corsie il tratto dell'A14 Adriatica compreso tra Marche e Abruzzo, lungo il percorso Porto Sant'Elpidi-Val di Sangro, per circa 170 chilometri.

Si sono infatti concluse, infatti, le operazioni di ripristino della viabilità in corrispondenza dei viadotti nel tratto abruzzese, dopo la riconfigurazione dei cantieri accolta dalla Procura di Avellino.

Terminati, sempre nel tratto abruzzese, anche i lavori in tre gallerie, la cui conclusione era necessaria per il ripristino della viabilità.

Percorribili, a doppie corsie, sia la carreggiata Sud che la Nord.