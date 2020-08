Pescara ai play out, ma se al Trapani ridanno punti è Serie C diretta

Pescara ai play out con il Perugia dell'ex Massimo Oddo: è questo l'epilogo di un venerdì di fine luglio davvero triste per il calcio biancazzurro.

Il Chievo vince 1-0 la sfida giocata al Bentegodi, con un gol realizzato nel finale da Garritano e condanna la squadra del presidente Daniele Sebastiani allo spareggio.

Attenzione, però. Perché se dovesse essere restituito uno dei due punti di penalizzazione inflitti al Trapani (giovedì 6, alla vigilia della sfida di andata dei play out, la decisione in merito del Consiglio di Garanzia del Coni alla luce del ricorso presentato dal club siciliano) la retrocessione in C sarebbe diretta per la squadra di Andrea Sottil.

Foto dalla pagina Facebook Pescara Calcio