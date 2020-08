Boom di presenze per "Rita, un genio con lo zucchero filato in testa”

Un caloroso pubblico e lunghi applausi per il secondo appuntamento della mini rassegna “Teatriamoci” di Federico Perrotta che ha visto esibirsi sul palco di Estatica 2020 presso il padiglione del Porto Turistico di Pescara un’emozionatissima Valentina Olla in “Rita, un genio con lo zucchero filato in testa”, una monografia brillante su Rita Levi Montalcini in cui è stata affiancata da un eccellente Marco D’Angelo.

Grande commozione ha suscitato, nel pubblico presente, la possibilità di rivivere momenti importanti della vita di una personalità illuminata come quella di Rita Levi Montalcini, neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986 e protagonista, appunto oggi, di uno spettacolo prodotto da Uao Spettacoli, di e con Valentina Olla e Sabrina Pellegrino che ne cura anche la regia.

Una scenografia essenziale ma ben curata ha accolto l’ironia dell’autrice intenta a scrivere seduta alla sua scrivania una monografia sulla grandezza di questa donna, mente eccelsa con la quale, alla fine, si è trovata a parlare come fosse un’amica; quella che inizialmente sembrava un’impresa impossibile poi si è concretizzata con l’incontro di queste due anime femminili, poiché come suggerisce Rita alla sua “amica”: “nella vita bisogna osare, mai rassegnarsi o arrendersi. Bisogna tenere lo sguardo verso la luce… e le ombre poi ti cadranno alle spalle”, un suggerimento che oggi ben si sposa anche con il coraggio di guardare avanti.

Molteplici le personalità illustri, anche del mondo dello spettacolo presenti alla serata, come per esempio l’attore pescarese Milo Vallone che così ha commentato questo secondo appuntamento con “Teatriamoci”:“Tante emozioni durante la messa in scena di Rita un genio, con lo zucchero filato in testa. E conoscendo artisti e produzione, non ne avevo dubbi. Ciò che non mi aspettavo è stato invece il veder scaturire in me, già a metà spettacolo, il desiderio di approfondire la conoscenza di una figura così gigantesca qual è il personaggio al centro della narrazione che conoscevo solo sommariamente. E’ uno spettacolo divulgativo e in questo ci sono tutti i rischi di una scelta narrativa che da “occasione” può diventare “trappola”. Ma così non è stato. E’ stata invece l’occasione di uscire dalla sala contento del valore aggiunto che lo spettacolo mi ha dato. E per un teatrante seduto in platea che questo accada, è tutt’altro che scontato”.

“Rita Levi Montalcini, una donna ed uno scienziato che non conoscevo nel profondo – ha dichiarato l’attore Antonello Angiolillo. – Valentina Olla è riuscita a farmela apprezzare e a suscitare in me la curiosità di andare ad approfondire la figura di questa grande donna. Non conoscevo Valentina in veste di sola attrice e a lei va il mio plauso perché mi è molto piaciuta”.

“Rita, un genio con lo zucchero filato in testa” è uno spettacolo di grande spessore anche per la blogger e conduttrice radiofonica Roberta Beta: “Uno spettacolo che sintetizza la storia di un grande personaggio del ‘900 in modo brillante e ricco di spunti, soprattutto adatto ad un pubblico di tutte le età. Chiunque lo troverà interessante”.

Grande spazio alla solidarietà: la serata dedicata alla figura di Rita Levi Montalcini all’interno di “Teatriamoci” ha sostenuto la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), a Pescara presieduta dal Professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo presente insieme al Dottor Marino Nardi, Senologo dell’Ospedale Civile di Pescara e membro del direttivo Lilt.

Il prossimo appuntamento con “Teatriamoci” è previsto per il 25 agosto alle ore 21.30 presso l’arena del Porto Turistico di Pescara con lo stesso Federico Perrotta, che sul palco sarà accompagnato da Claudio Insegno, che firma anche la regia, Valentina Olla e Sabrina Pellegrino impegnati in una commedia ‘sui generis’, “Coppie felicemente infelici” a sostegno di Ada Manes.