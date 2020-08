Street Art. La Parrocchia della Beata Vergine Maria concede il muro di Via Zeno ad un gruppo di artisti locali

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Continua il progetto di riqualificazione urbana attraverso il colore dell'arte di strada promosso da Pardino Biello, artista e giovane gestore di un locale punto di riferimento del quartiere, Il Cantiere di via Caboto.

L'idea di Pardino parte da lontano e si fonda sulla volontà di trasformare un quartiere attraverso la forza del bello e dell'arte.

Dopo avere trasformato delle anonime serrande in veri e propri dipinti, questa mattina è la volta del muro della Parrocchia di Via Vespucci, concesso per l'occasione.

Insieme ad un gruppo di artisti abruzzesi "mani sporche" verrà proposto come tema il sapere come unica arma di riscatto ed emancipazione.