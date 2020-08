Montesilvano, assegnati i 12 alloggi a canone concordato di via Salieri

La commissione indetta per l'assegnazione dei 12 alloggi di via Salieri, di proprietà del Comune di Montesilvano da concedere in locazione a canone concordato, ha stilato la graduatoria definitiva degli assegnatari. L'elenco verrà pubblicato lunedì 17 agosto sul sito dell'Azienda Speciale.

Gli appartamenti da assegnare hanno 12 tipologie differenti da 3 a 4 vani con cantine e 12 garage, inoltre un alloggio, situato al primo piano, è stato realizzato senza barriere architettoniche. Il progetto del valore di 1 milione e 400 mila euro circa, è stato finanziato dalla Regione Abruzzo e per 200.000 euro circa dal Comune di Montesilvano. La posa della prima pietra risale al 2011. Il progetto all'inizio prevedeva la realizzazione della palazzina in via Spagnuolo, un'area a gestione del Pue 500, ma la forte pendenza del terreno individuato e l'assenza di alcuni requisiti necessari su quell'area, per la realizzazione di alloggi Peep, portarono ad individuare un terreno differente, ossia l'area di via Salieri, con un aumento del costo del progetto di circa 357.000 euro. A febbraio 2013 venne conferito l'incarico ad un architetto, per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento per un importo complessivo di circa 325.000 euro. L'edificio di tre piani, è suddiviso in 12 appartamenti tra i 60 e gli 80 metri quadri.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha seguito in questi anni il percorso legato alla costruzione della palazzina di via Salieri e fin dal suo insediamento ha lavorato per assegnare prima possibile gli alloggi. "Dopo la pubblicazione della graduatoria, degli aventi diritto alle abitazioni di via Salieri, che verrà diffusa subito dopo ferragosto – spiega il sindaco De Martinis -, ci saranno altri trenta giorni per eventuali osservazioni, in questo tempo penseremo alla sanificazione e alla pulizia degli appartamenti e a fine settembre consegneremo le chiavi agli inquilini. Si conclude così un percorso iniziato nel 2011 con l'amministrazione trainata dal sindaco Pasquale Cordoma, in cui rivestivo il ruolo di consigliere delegato alle Politiche della Casa e dopo diversi anni di attesa, finalmente assegneremo i 12 alloggi. Da un anno a questa parte abbiamo lavorato con gli uffici comunali per velocizzare l'iter di consegna e per concludere definitivamente quest'opera, dando una risposta concreta ai cittadini".

Soddisfatto anche il consigliere delegato alle Politiche della Casa Marco Forconi: "Quest'opera portata avanti dalle precedenti amministrazioni e mai ultimata finalmente sarà donata alla città, risolvendo in parte l'attuale carenza degli alloggi popolari. Attendiamo la pubblicazione della graduatoria per poter consegnare le chiavi. Le case popolari sul territorio sono meno di 400, le case parcheggio circa 40 e per una città con 54mila abitanti questi numeri sono pochi. Da mesi con polizia locale e carabinieri stiamo effettuando operazioni contro le occupazioni abusive per debellare un fenomeno diffuso negli anni e per ridare ai residenti legalità e diritti negati".

Hanno partecipato al bando nuclei familiari non eccedenti le 5 unità (in osservazione della normativa vigente sugli standard abitativi). La graduatoria è stata redatta tenendo conto delle condizioni esistenti in capo alle seguenti categorie quali famiglie con disabilità al 100%, anziani e reddito basso. L'assegnatario dovrà occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione e stabilirvi la propria residenza anagrafica, salvo proroga che potrà essere concessa dall'Ente solo a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione dell'alloggio assegnato entro il termine sopra indicato comporterà la risoluzione contrattuale.