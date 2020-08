Interruzione idrica, ecco le zone interessate

Si informa che mercoledì 19 agosto pv verrà effettuato un’intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione saracinesca sulla condotta idrica in distribuzione del serbatoio Valle Furci. Pertanto verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 22:00 del 19/08 alle ore 04:00 del 20/08.

Le zone interessate dalla sospensione idrica sono le seguenti:

– Via Colle Scorrano e traverse

– Via del Palazzo e traverse

– Via dell’Emigrante e traverse

– Via delle Fornaci e traverse

– Via Colle di Mezzo e traverse fino a incrocio con Via Colle Marino e Strada Pandolfi

– Via Pandolfi e traverse

– Via de Jacobis e traverse

– Via Colle Marino e traverse fino a incrocio con Via Cavallaro

– Via di Sotto e traverse fino a incrocio con Via Alessandrini

– Via Colle Innamorati e traverse fino a incrocio con Via Monti di Campli

– Via Valle Fuzzina e traverse

– Via Selva degli Abeti e traverse

– Via Prati e traverse fino a incrocio con Via Monti di Campli