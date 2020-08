Masci: "Grazie alla salvezza del Pescara possiamo lavorare sulla riqualificazione dello stadio"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha rilasciato un importante intervista riguardante l'ammodernamento dello Stadio Adriatico in virtù delle norme sull'adeguamento degli impianti sportivi, per permettere non solo alla Pescara Calcio di utilizzare l'impianto per i campionati di calcio ma soprattutto un uso giornaliero per le famiglie. Il Primo cittadino ha ribadito che senza la salvezza sul campo da parte della squadra questo discorso ad oggi non sarebbe andato avanti. Durante la partita il Sindaco era a Piazza Salotto per una cover dedicata a Lucio Battisti, esprimendo la propria gioia per la permanenza in B. Le parole di Masci a Rete8:

"Ero sul palco di Piazza Salotto perché stavamo facendo una cover di Battisti e c'era un passaggio sulla città di Pescara negli anni 70' ed io ero intervistato su questo argomento. Dopo l'ultimo rigore e la vittoria c'è stata una sorta di ovazione e festeggiamenti per questo pericolo scampato, come se avessimo vinto il campionato. Ragioneremo sul discorso dell'ammodernamento dello stadio Adriatico. Abbiamo cominciato a ragionare assieme alla soprintendenza per adeguare lo stadio alle nuove esigenze. La salvezza permetterà di continuare questi ragionamenti, se ci fosse stata una retrocessione in Serie C non credo che saremmo andati avanti con la riqualificazione, invece oggi possiamo farlo e devo dire che la soprintendenza ha mostrato grandi aperture sulla possibilità di intervenire sullo stadio mantenendo quelle caratteristiche storiche ed artitettoniche. Ci sono dei vincoli legati alle colonne di piccinato, quindi ragioniamo per dare per Pescara uno stadio più bello ed in linea con le possibilità di una squadra che ambisca a grandi campionati di Serie B ma anche con dei passaggi in Serie A com'è già avvenuto. Sarà un impianto che viva a 365 giorni all'anno per il cittadino, questo è l'obiettivo che vogliamo cogliere in linea con le normative vigenti, che prevedono l'adeguamento degli stadi ai nuovi standard e con la possibilità di utilizzo dello stadio come un luogo per le famiglie a 365 giorni l'anno. Pescara si adeguerà e lo farà con grande convinzione ed entusiamo."