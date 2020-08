Il ritorno di Andrea Pimpini con “Noi Siamo”

Uscirà Venerdì 4 Settembre il nuovo disco di Andrea Pimpini, “Noi Siamo” (Level Music/Warner Music Group)

L’album è già disponibile per il pre-save al seguente link: http://levelmusic.lnk.to/NoiSiamo

5 brani inediti che segnano il ritorno del cantautore Andrea Pimpini:

“Volevo tornare il prima possibile con un nuovo disco di inediti, canzoni totalmente nuove senza duetti e remix. 5 canzoni potrebbero sembrare poche tuttavia “Noi Siamo” è la prima parte di un nuovo progetto musicale. Invece di fare un solo disco con 10 canzoni ho deciso di preparare due album, ciascuno con 5 brani inediti. Il secondo disco uscirà sicuramente entro i primi mesi dell’anno prossimo, data ancora da destinarsi. Dividere l’album in due parti sarà utile anche per capire quali canzoni piacciono alla gente e cosa migliorare”

“Noi Siamo” è il secondo disco di inediti di Andrea Pimpini e segue il successo di “Lacrima” uscito lo scorso 6 Dicembre. Da quel venerdì Andrea non si è più fermato: prima l’iniziativa #iosuonodacasa che ha portato le dirette social del cantante sulle pagine di Sky TG24, All Music Italia, RAI Radio 2, Optimagazine; poi l’esibizione a sorpresa presso il Lido Apollo di Pescara con “Una finestra tra le stelle” di Annalisa e infine la partecipazione al “Pegaso Contest Show 2020” lo scorso 22 Agosto

Le canzoni che vanno a comporre il nuovo disco di Andrea sono: "Noi Siamo", "Ti Mangerei L'Anima", "Come Un Fiore Guarda Il Sole", "Quella Strana Melodia" e "Il Giorno In Cui Sei Nata"

Le novità non finiscono qui! I giorni 9, 10, 11, 12 e 13 Settembre sul canale 14 e 287 del digitale terrestre (solo in Abruzzo), sarà trasmesso il “Pegaso Contest Show”, un festival che vedrà tantissimi artisti presentare i loro ultimi progetti musicali. Tra i cantanti in gara troviamo anche Andrea Pimpini che canterà “Se si potesse non morire” dei Modà. Per consultare gli orari di messa in onda basta collegarsi sul profilo Instagram di Andrea Pimpini: https://www.instagram.com/p/CEUGhIEKCP3/