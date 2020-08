Spoltore, sabato 29 agosto verrà inaugurata la CRI di Santa Teresa

Sabato 29 p.v. il Magg.Gen. Gabriele Lupini, Ispettore nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, sarà in visita istituzionale al Nucleo Arruolamenti Attività Promozionali (NAAPro) di Spoltore e con l'occasione procederà all'inaugurazione della sede CRI di Santa Teresa, via Mare Adriatico 21, affidata alla custodia dei militari.

Alle ore 10,30 il Gen. Lupini, accompagnato dal col.comm.CRI Roberto Spremberg comandante del Centro di Mobilitazione Italia Centrale e Servizi Capitale, sarà accolto dal presidente del Comitato CRI di Spoltore Pierluigi Parisi e dal Responsabile del NAAPro Magg.med.CRI Darush Barhi.

Il programma della breve e sobria cerimonia, dettato dalle contingenze sanitarie del momento, prevede l'accoglienza delle autorità e degli ospiti, gli onori al Gen. Ispettore, la lettura dei 7 Principi Fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la cerimonia dell'alzabandiera, le prolusioni delle autorità, il taglio del nastro, un buffet finale per tutti i partecipanti.

Il Corpo Militare CRI ausiliario delle Forze Armate dello Stato, è composto da un contingente di personale in congedo, arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori.

Nei propri ruoli il Corpo conta circa 17mila militari, richiamati periodicamente a fini addestrativi. Il Corpo Militare in situazioni di emergenza nazionale ed internazionale gestisce ospedali da campo, presidi medici avanzati, nuclei sanitari e logistici mobili e nuclei di decontaminazione NBCR.

Attualmente è organizzato territorialmente in 7 Centri di Mobilitazione, 12 Reparti operativi di Pronto Impiego, Nuclei Addestramento e Attività Promozionale a livello locale, Basi operative e Centri polifunzionali.

Il Nucleo Arruolamento e Attività Promozionali (N.A.A.Pro.) di Spoltore, costituito il 1 luglio 2015 con provvedimento dell'Ispettore Nazionale del Corpo Militare CRI, svolge capillare azione promozionale diretta a far conoscere il Corpo e le sue finalità umanitarie anche al fine di incrementare gli arruolamenti; costituisce un punto d'incontro e di coesione tra il personale militare CRI; svolge, su incarico del Centro di Mobilitazione, attività addestrativa ed operativa nel quadro delle direttive del Vertice del Corpo.

Le attività del N.A.A.Pro. sono finalizzate esclusivamente ai compiti propri del Corpo Militare Volontario della CRI; tuttavia, al di fuori di questi, concorre attivamente ai compiti di istituto del Comitato afferente.