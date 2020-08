"Aspettando la scuola", due settimane per i ragazzi al Museo delle Genti e al Museo Cascella

Arte, storia, creatività: dopo due mesi di attività con "Musei a cielo aperto" la Fondazione Genti d'Abruzzo organizza ancora due settimane di iniziative dedicate a bambini e ragazzi da sei anni in su: è il cartellone di "Aspettando la scuola" un pacchetto di proposte culturali a misura di piccoli che, attraverso il divertimento, stimola la crescita e l'interesse per la conoscenza.

I corsi si terranno nelle sale del Museo Cascella e del Museo delle Genti d'Abruzzo e saranno, anche, l'occasione per conoscere il territorio attraverso le collezioni esposte.

Quattro le proposte per la settimana che va dal 31 agosto al 4 settembre: "Le meraviglie dell'Arte" e "Vita da Egizi. Faraoni, arte e mestieri" (Museo delle Genti) ; "Giovani registi: realizziamo un cartone animato" e "A spasso per l'Abruzzo" (Museo Cascella).

"La Fondazione non vuole rinunciare al suo ruolo di conservazione e di diffusione della cultura sul territorio. - afferma il presidente Emilio Della Cagna - Abbiamo sempre puntato e continueremo a farlo a un rapporto con i più giovani, coinvolgendo le scuole e le famiglie: vogliamo con loro costruire il futuro. Applichiamo l'innovazione alla conservazione della memoria storica, per lo sviluppo di una consapevolezza della realtà fondata sulla conoscenza. La nostra Fondazione vive grazie all'impegno economico di enti pubblici e alle donazioni di privati. A tutti gli abruzzesi chiediamo di sostenere la nostra attività, di aiutarci a farla crescere. E' possibile farlo anche destinando alla Fondazione il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi: per donare basta inserire il codice fiscale 01511580688. Una scelta che non comporta costi aggiuntivi e che per noi per noi è molto importante"