Michael Mirabilio e Simone Tatilli, portano nuovamente il Torneo di Calcio a 5 Alè MS a Cepagatti

Grande successo per il Torneo di Calcio a 5 Alè MS a Cepagatti, partito dal 24 Agosto dopo giorni di preparazione, coordinato e ideato da Michael Mirabilio e Simone Tatilli. Ragazzi a tutto sport che hanno portato questo progetto ben alla terza edizione! Nonostante il periodo non roseo causa COVID19 e le polemiche delle ultime ore visto i due casi di positività nel Paese, gli organizzatori si stanno impegnando al massimo per fare rispettare tutte le normative vigenti e vivere il torneo in sicurezza! Complimenti ragazzi, in un periodo così delicato, lo sport è vita!

Nelle foto la locandina dell'evento e le foto con la formazione delle due squadre di Cepagatti (foto pubbliche prese dal web)