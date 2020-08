Montesilvano, il club Forza Silvio per Montesilvano a sostegno dei residenti di Via Tevere

Via Tevere Montesilvano, prevedere lavori volti a salvaguardare l’incolumità dei pedoni, veicoli e mezzi di soccorso, prevedendo la possibilità di parcheggio da un solo lato della strada

È quanto comunica alla stampa e alla cittadinanza il Club Forza Silvio “ RINASCITA PER MONTESIVANO “ guidato da Roberto Rosa

" Riteniamo doveroso, che l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco De Martinis, in collaborazione con l’assessore competente alla riqualificazione urbana del Comune di Montesilvano, debbano farsi carico di rendere maggiormente fruibile e in sicurezza Via Tevere, in zona Verlengia.

In particolare, la nostra richiesta di intervento, del quale auspichiamo, da parte dell’amministrazione comunale del Sindaco De Martinis venga accolta positivamente, consta nel fatto che ad oggi l’asse stradale è poco fruibile in sicurezza tanto dai pedoni che dagli automobilisti, in quanto, parcheggiando le autovetture dei residenti della strada medesima su entrambi i lati, la stessa, risulta di conseguente ridotta a discapito della fruibilità degli automobilisti, ma non solo.

A nostro giudizio, sarebbe auspicabile che si preveda la possibilità di sosta esclusivamente su di un lato dell’asse stradale, senza cambiare il senso di marcia attualmente in vigore, anche per permettere il passaggio ad eventuali mezzi di soccorso, che dovessero percorre Via Tevere in caso di bisogno, constando la presenza di diversi condominii e piccole unità immobiliari.

Ulteriormente, riteniamo quanto mai doveroso, in un’ottica di salvaguardia dell’incolumità pubblica e di collaborazione con l’amministrazione Comunale, effettuare uno studio di fattibilità per l’allargamento dei marciapiedi attuali, in quanto, così come si trovano allo stato attuale, non sono facilmente fruibili dai pedoni, passeggini ed eventuali disabili in carrozzina.

" La nostra posizione, che intendiamo ribadire non è di critica nei confronti dell’amministrazione comunale del Sindaco De Martins, bensì essere di supporto all’attività amministrativa della stessa, contribuendo a presentare accorgimenti volti ad arginare eventuali problematiche della città e dei cittadini di Montesilvano ".