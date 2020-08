Spettacolare Salvataggio in Mare presso lo Stabilimento Lido 186

Spettacolare salvataggio in mare questa mattina, 27 Agosto 2020 presso lo Stabilimento Lido 186 dove un Bagnino dell'Agenzia di Servizi Praesidium Agency, GUIDO CIATI, ha salvato un uomo di 62 anni che stava annegando. L'uomo dello Stabilimento Bora Bora, forse a seguito di un malore mentre nuotava in direzione dello Stabilimento Lido 186, è stato notato da Guido che è prontamente intervenuto. Dopo averlo portato a riva, il bagnino ha applicato le manovre per fargli espellere l'acqua ingerita in attesa dell'ambulanza che lo ha trasportato al Pronto Soccorso.

Il Responsabile del Personale della PRAESIDIUM AGENCY CARLO FERRONE dice di lui:

Guido è un nostro Bagnino esperto, in quanto con noi ha maturato un' esperienza decennale, sappiamo per certo quali sono i rischi ai quali intercorrono i bagnanti e ciò che possiamo dire a loro, che sono in mani sicure.

I nostri complimenti a Guido Ciati e alla PRAESIDIUM AGENCY per la scelta e l'efficienza dei propri collaboratori.