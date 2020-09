"ANG inRadio Pescara Altra Marea" e nuova programmazione Radio stART

Saranno presentati sabato 5 Settembre, alle ore 21.00, durante la quattro giorni di eventi "Liberi Tutti" organizzata dall'Arci Pescara nella cornice della spiaggia libera - Madonnina del Porto, il progetto di ANG inRadio Altra Marea e il nuovo palinesto 2020-2021 di Radio stART.

Altra Marea è la nuova radio digitale per i giovani di Pescara. E' un progetto dell'Associazione di Promozione Sociale Movimentazioni Arci, finanziato dall'Agenzia Nazionale Giovani all'interno del bando ANG inRadio #piùdiprima, grazie a fondi del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Programma Erasmus +, e che vedrà la partecipazione di giovani pescaresi e dei ragazzi e delle ragazze dell'associazione Ginestra. Sarà la prima antenna radio a Pescara del network nazionale ANG inRadio, nato due anni fa come iniziativa di inclusione, partecipazione e protagonismo giovanile tramite il mezzo della radio e che conta ad oggi più di 100 antenne attive in tutta Italia.

Radio Altra Marea rappresenterà un vero e proprio megafono delle iniziative dell'Agenzia Nazionale per i Giovani legate alle politiche giovanili, alle occasioni di volontariato e lavoro, di educazione formale e non formale offerte dai programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, ma darà anche voce a tutte i "Role Models" presenti sul territorio, ossia le esperienze virtuose di Pescara e dintorni nelle 5 aree tematiche delineate dal progetto: disabilità e inclusione sociale; realtà giovanili; discriminazione e integrazione; arte, musica e cultura; lavoro e giovani.

L'iniziativa attiverà una preziosa sinergia con Radio stART, storica web radio pescarese dell'ARCI, che metterà a disposizione la sua esperienze curando la formazione del team.

Con l'occasione il team degli speaker della web radio Radio StART presenterà i programmi del nuovo palinsesto per la prossima stagione che partirà lunedì 7 settembre. A seguire ci sarà un dj-set degli stessi speaker in diretta dalla spiaggia.