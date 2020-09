Bankowsky: "Un onore essere lo sponsor dell'Acqua&Sapone. Su Oddo..."

Gabriele Bankowsky, proprietario della Pharma+ e vicepresidente della Pescara Calcio, è intervenuto a TV6 spiegando come la sua ditta sia partner sia del caclio a 5, ovvero della squadra Acqua&Sapone che del calcio a 11. Ecco le parole del videpresidente del Delfino:

Sul Pescara: "I rigori contro il Perugia non li ho visti. A livello personale ho sofferto molto perché l'interesse era importante e retrocedere in Serie C sarebbe stata una tragedia sotto ogni punto di vista. Tutto è bene quel che finisce bene però ci dovrà servire da monito per il futuro perché certi errori non si debbano commettere. Oddo? Credo sia stata la scelta migliore, al di là delle polemiche che ci sono state da alcuni tifosi del Perugia. Oddo è di Pescara, 4 anni fa vinse con noi e di conseguenza c'è un fealing con il presidente e Repetto. A mio avviso credo sia la scelta migliore e ho grande fiducia per il futuro."