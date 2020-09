E’ online “Noi Siamo”, il nuovo disco di Andrea Pimpini

E’ uscito Venerdì 4 Settembre il nuovo disco di Andrea Pimpini, “Noi Siamo” (Level Music/Warner Music Group)

L’album è disponibile al seguente link: https://levelmusic.lnk.to/noi_siamo

5 brani inediti che segnano il ritorno del cantautore Andrea Pimpini:

“Dopo la pubblicazione del mio primo disco di inediti, Lacrima, mi sono concentrato sulle cover. A Giugno dunque ho sentito l’esigenza di scrivere nuove canzoni, tornare agli inediti. Con “Noi Siamo” ho deciso di pubblicare 5 nuove canzoni. Una scelta dovuta al fatto di verificare se al pubblico piace questo genere e cosa migliorare/modificare in vista di un prossimo singolo o album”

Sempre a partire da Venerdì 4 Settembre la title track del disco, “Noi Siamo”, è entrata in rotazione radiofonica

“Noi Siamo” è il secondo disco di inediti di Andrea Pimpini e segue il successo di “Lacrima” uscito lo scorso 6 Dicembre. Da quel venerdì Andrea non si è più fermato: prima l’iniziativa #iosuonodacasa che ha portato le dirette social del cantante sulle pagine di Sky TG24, All Music Italia, RAI Radio 2, Optimagazine; poi l’esibizione a sorpresa presso il Lido Apollo di Pescara con “Una finestra tra le stelle” di Annalisa e infine la partecipazione al “Pegaso Contest Show 2020” lo scorso 22 Agosto

La tracklist è composta da: "Noi Siamo", "Ti Mangerei L'Anima", "Come Un Fiore Guarda Il Sole", "Quella Strana Melodia" e "Il Giorno In Cui Sei Nata"

Le novità non finiscono qui! I giorni 9, 10, 11, 12 e 13 Settembre sul canale 14 e 287 del digitale terrestre (solo in Abruzzo), sarà trasmesso il “Pegaso Contest Show”, un festival che vedrà tantissimi artisti presentare i loro ultimi progetti musicali. Tra i cantanti in gara troviamo anche Andrea Pimpini che canterà “Se si potesse non morire” dei Modà. Per consultare gli orari di messa in onda basta collegarsi sul profilo Instagram dell’artista: https://www.instagram.com/p/CEUGhIEKCP3/

Andrea Pimpini è un cantante emergente di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone.

Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics.

A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media.

Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. L'album riceve migliaia di stream, viene recensito positivamente da Radio Coop e viene promosso da IlPescara.

Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, Andrea Pimpini compare sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia