Resiliencez: segnali di trading e analisi per i trader

Cos'è Resiliencez e qual è la vostra missione?

Resiliencez è una società di software con sede a Singapore che si occupa specificamente di segnali di trading, analisi per trader e investitori in tutto il mondo utilizzando sistemi di intelligenza artificiale di alto livello. Siamo commercianti veterani con molti anni di esperienza in partnership con la comunità scientifica di Data Scientist, Esperti di IA e Ingegneri del software di Singapore, Giappone, Taiwan, Vietnam, India, Stati Uniti e Regno Unito.

La nostra missione principale è fornire ai trader una nuova possibilità di fare trading per mano dell'Intelligenza Artificiale, mettendola alla portata dei trader di piccola e media scala a prezzi accessibili, facendoli beneficiare della tecnologia e raggiungendo migliori risultati di trading

Quali sono i valori del vostro marchio?

Qualità: ricerca della qualità del prodotto con un'attenzione incessante ai dettagli che soddisfano le esperienze degli utenti finali. Assistenza: i nostri utenti finali sono la nostra fonte di entrate. Teniamo cura e attenzione nei confronti dei nostri clienti attraverso un team di assistenza professionale. Integrità: professionalità ai massimi livelli nel servizio clienti, nello sviluppo e nel lancio di prodotti. Guardare al futuro: battere la tendenza e adottare la tecnologia più recente per essere i migliori sul mercato. Competenza: pratiche di gestione efficienti ed efficaci per facilitare ed attrarre il personale migliore e costruire la migliore tecnologia per il miglior prodotto. Affidabilità: ricerca e test approfonditi sui nostri prodotti per garantire risultati coerenti e sostenibili

Come vi rivolgete ai nuovi clienti?

Gestori di fondi di piccole e medie dimensioni, gestori di portafoglio, società di trading di asset, società di trading proprietario, commercianti individuali, venture capitalist (CV), family office, società di private equity, tra gli altri, hanno bisogno di noi e sono loro che si rivolgono a noi

Perché avete scelto il nome Resiliencez?

Il nome Resiliencez è stato scelto perché alcuni dei nostri membri chiave che hanno creato Resiliencez erano uomini d'affari veterani che in precedenza avevano fallito in molte iniziative, ma non si sono mai arresi e da allora hanno goduto di iniziative di successo. Il vero significato di Resiliencez riguarda i nostri clienti target ... i gestori di fondi di piccole e medie dimensioni, gestori di portafoglio, società di trading di asset, società di negoziazione proprietaria, commercianti individuali, venture capitalist (VCs), family office, società di private equity ecc. sono sempre vissuti in un ambiente di lavoro difficile ed è grazie al loro atteggiamento di perseveranza, costanza e continua ricerca che pensiamo che il nostro marchio Resiliencez si identificherà con loro e con il loro spirito.

Perché un'azienda dovrebbe scegliere te e non i tuoi concorrenti?

I concorrenti attuali sono analisti umani ... i loro lavori prima o poi saranno sostituiti da software intelligenti e dall'intelligenza artificiale

Il nostro punto chiave di differenziazione è proprio questo: fornire un servizio rapido ed efficace basato sull'intelligenza artificiale

Descrivi il tuo lavoro in due sole parole

Intelligenza artificiale

