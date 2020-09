Ultima apertura straordinaria Museo delle Genti e Museo Cascella

Ultimo appuntamento con le aperture straordinarie pomeridiane e serali del Museo Cascella e del Museo delle Genti d'Abruzzo. E ultimo appuntamento anche con "Il Tempo delle Nuvole - Michele Cascella dallo Stabilimento Cromolitografico di Basilio a Pacific Grove" proprio nel cortile del Museo Cascella.

Domani, 10 settembre, le due gallerie saranno aperte a partire dalle ore 17 e fino alle 22, nel cortile del Cascella, in viale Marconi.

Per quanto riguarda la lettura scenica ci sono ancora posti disponibili sia per lo spettacolo delle 17,30 che per quello delle 18,30: l'accesso e la permanenza del pubblico nella struttura saranno regolati secondo le disposizioni di distanziamento previste all'interno dei protocolli anticontagio per il Covid 19.

In caso di maltempo la lettura scenica si terrà all'interno del Museo.

Intanto, sono stati anche prorogati fino al 23 settembre i corsi di "Aspettando la scuola" che la Fondazione Genti d'Abruzzo ha attivato sempre all'interno delle strutture museali: le attività si svolgeranno tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, con accoglienza dalle 8,30: anche in questo caso l'accoglienza e la permanenza all'interno delle strutture sono programmate seguendo rigorosamente le prescrizioni anticontagio.