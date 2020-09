Pescara, gli artificieri intervengono su un ordigno in Viale Marconi

Gli artificieri sono intervenuti su Viale Marconi, a Pescara, per un ordigno rudimentale trovato da una donna sul portone di un palazzo. Il pacco conteneva un messaggio minatorio nei confronti di un magistrato del Tribunale di Pescara. L'edificio è stato evaquato e messo in sicurezza da polizia, vigili urbani e pompieri. Sul posto anche un’ambulanza e il dirigente della squadra mobile Dante Cosentino. Chiusi i negozi. In tutto sono cinque i pacchi bomba che oggi sono stati segnalati in altrettante zone della città.