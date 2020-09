Pescara, paura in città: 5 allarmi pacchi bomba in diverse zone

Cinque allarmi pacchi bomba hanno terrorizzato la città di Pescara. Questa mattina sono stati lanciati gli allarmi nelle zone del Tribunale di Pescara, il Dbs di Via Rieti, Viale Regina Margherita e Viale Marconi, principalmente vicino la Camera di Commercio. In Via Regina Margherita, pieno centro della città, intorno alle 8:30 si è sentito un forte botto causato dagli artificieri per far brillare un ordigno rudimentale rinvenuto tra Viale Muzii e Via De Amicis. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri, Vigili Del Fuoco ed un'ambulanza.

Due aree della città sono state transennate, ovvero Viale D'Annunzio, nei pressi della caserma dei Carabinieri, Viale Marconi ed al distretto sanitario di base di Via Rieti. La ASL comunica che:

"Nella prima mattina di oggi, mercoledì 9 settembre 2020, è stato rinvenuto nei pressi della porta di ingresso del distretto sanitario di Pescara Sud (via Rieti) un sospetto pacco bomba. È stata prontamente contattata la polizia di stato, che ha provveduto ad evacuare l’intero stabile e a transennarlo per mettere in sicurezza pazienti e operatori. Sono in corso le indagini del caso. È massima l’attenzione e il monitoraggio della situazione da parte della direzione generale e della direzione sanitaria della Asl di Pescara".

Le prime informazioni parlano di buste contenenti delle minacce ad un magistrato. Le indagini sono in corso e le zone interessate della città sono state evacuate. Poco fa è stato fatto brillare il pacco bomba nei pressi della caserma dei carabinieri.