Il Liceo statale G. Marconi di Pescara utilizza fondi P.O.N. 2014-2020 per ridurre il "divario socio-culturale"

Un progetto P.O.N. 2014-2020 presentato dal Liceo e finanziato con specifici fondi è finalizzato a consentire alle Istituzioni scolastiche beneficiarie d'acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio

Gli interventi in tal modo finanziati sono da intendersi addizionali rispetto ad azioni analoghe già finanziate con altri fondi e non vanno confusi con i rimborsi relativi alle spese sostenute per i libri di testo, in capo ad altra pubblica Istituzione