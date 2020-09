Amichevole Napoli-Pescara, i convocati di Oddo

Domani pomeriggio, al San Paolo, ci sarà un amichevole di lusso per il Pescara di Oddo contro il Napoli di Gattuso. I partenopei sono reduci dal ritiro di Castel di Sangro e dalle amichevoli contro L'Aquila, Castel di Sangro e Teramo, mentre per gli abruzzesi si tratterà della prima uscita stagionale. I convocati di Oddo per il match di domani, in programma alle ore 18:00 e sarà trasmessa su Sky Pay per View:

FIORILLO Vincenzo

DEL FAVERO Mattia

RADAELLI Nicolò

ELIZALDE Edgard

DRUDI Mirko

MASCIANGELO Edoardo

SCOGNAMIGLIO Gennaro

VENTOLA Cristian

OMEONGA Stephane

BUSELLATO Massimiliano

VALDIFIORI Mirko

CRECCO Luca

DIAMBO Amadou

BELLONI Nicolas

BOCIC Milos

ARLOTTI Alessandro

CETER Damir Valencia

BORRELLI Gennaro

GALANO Cristian

CIAFARDINI Giuseppe

QUAQUARELLI Gabriele

CHIACCHIA Alessandro