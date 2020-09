Momenti di panico per due diportisti oggi pomeriggio a Pescara

Momenti di spavento nel pomeriggio di oggi, sabato 12 Settembre, nel tratto di mare antistante lo Stabilimento Mila per due diportisti, a bordo di una barca a vela rimasta in balia del vento.

Alcuni bagnanti hanno segnalato la difficoltà dei due uomini (che nel frattempo si erano tuffati in mare), alla Bagnina dell'Agenzia di Servizi Praesidium Agency ILARIA GIAMMARINO, di turno presso lo Stabilimento della Polizia di Stato, visto che ormai il servizio di salvataggio funziona in pochissimi stabilimenti. Nonostante la zona non fosse di sua competenza, la ragazza non ha esitato un attimo a salire sul moscone e dirigersi in direzione dei due malcapitati per sincerarsi della situazione ed offrire il suo aiuto. Fortunatamente, con qualche difficoltà, sono riusciti ad ammainare le vele in tempo evitando che la barca si ribaltasse. I due diportisti, hanno subito ringraziato Ilaria, per la prontezza e la disponibilità dimostrata, nonostante non fosse di turno dov'è accaduto il fatto. Il RESPONSABILE DEL PERSONALE della PRAESIDIUM AGENCY, CARLO FERRONE, dice di lei: "Ad Ilaria vanno i complimenti per il suo lavoro svolto con professionalità e coraggio. È una grande soddisfazione per la nostra azienda, che dimostra l'alto grado di preparazione che hanno i nostri dipendenti in una stagione particolarmente movimentata.

In questo caso la gratitudine è ancora maggiore, dato che Ilaria ha aiutato due persone nel tratto di mare che non era di sua competenza.

Segno evidente questo che la nostra Bagnina, durante il servizio, è sempre vigile.

Colgo l'occasione, inoltre, di ringraziare, tutti i nostri ragazzi, per l'ottimo lavoro svolto in questa stagione." Anche noi, a nome dei bagnanti e degli Stabilimenti di tutto il litorale, ringrazia Ilaria e tutti i ragazzi in servizio durante questi ultimi giorni di una stagione estiva tutta particolare. Grazie ragazzi per il lavoro svolto.