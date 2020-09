Siamo sicuri che la campanella suonerà per tutti?

Si avvicina la riapertura della scuola, eppure l'incertezza aleggia tra i docenti e i genitori degli alunni che si apprestano a ricominciare dopo più di sei mesi di chiusura.

Ma le preoccupazioni sono soprattutto dei genitori dei bambini con disabilità che vedranno le loro conquiste e le loro abitudini stravolte. Gli alunni infatti, non potranno più abbracciare né docenti e né compagni, dopo che gli stessi insegnanti e genitori hanno sputato sangue nell'inculcare ai bambini, specie nel caso di alunni autistici, l'importanza della relazione con gli altri e il valore della condivisione.

L'augurio è quello di dare ai nostri figli, soprattutto a quelli disabili un bagliore di speranza e di luce in una società in cui il Covid non ha fatto altro che sottolineare la differenza tra i cosiddetti "normali e disabili".

Buon anno ai bambini e ai ragazzi che stanno per affrontare il nuovo anno scolastico.

Teresa D'Adamo, mamma e docente