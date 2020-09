Napoli-Pescara 4-0, Oddo: "Sono soddisfatto, ai ragazzi piace questa proposta"

Buona prestazione quella che si è vista al San Paolo da parte del Pescara, contro il Napoli di Rino Gattuso. Nonostante la sconfitta per 4-0 il tecnico biancazzurro è comunque soddisfatto per la buona prova oferta dai suoi ragazzi. Le dichiarazioni rilasciate a Rete8:

“Solitamente si fanno test con squadre di categorie inferiori. Nonostante fosse la prima uscita abbiamo fatto buone cose, abbiamo lavorato pochissimo ma sono soddisfatto, c’è tantissimo da lavorare e migliorare, non possiamo pensare che il Napoli abbia giocato al 100% perché bisogna essere oggettivi. Dobbiamo restare umili, continuare a lavorare e sapere che bisogna migliorare tanto. I ragazzi sono stati molto bravi e attenti, abbiamo fatto una discreta fase difensiva ed una buona ripartenza per prenderli alti e abbiamo sempre cercato di giocare la palla. Sono contento perché con pochissimo lavoro si è intravisto che ai ragazzi piace la proposta e questo è molto importante. A che punto siamo con l’attaccante? Non lo so, la società sa quello che deve afre, sicuramente ci manca una punta centrale con determinate caratteristiche, non è semplice per nessuna squadra di B. È un momento delicato per il calcio italiano e a maggior ragione anche per la B e le squadre inferiori. Dobbiamo pazientare, confido nella società, Bocchetti e Repetto che stanno lavorando per cercare di allestire una buona squadra. Maistro? E’ un buon giocatore che si aggiunge a buoni giocatori, non so se ha firmato ma da quello che so dovrebbe farlo in queste ore, nel calcio non si sa mai e se arriverà sarà un giocatore con determinate caratteristiche, se vogliamo anche diverse dai giocatori che già abbiamo, e andrà a completare una batteria di giocatori che abbiamo a centrocampo. Quanti difensori centrali servono? Almeno 2.”