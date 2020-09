Il Napoli asfalta in amichevole il Pescara: 4-0

Come da pronostico il Napoli batte il Pescara con un pesante 4-0 in amichevole. In un San Paolo vuoto, dovuto alle normative per evitare assembramenti per il COVID-19, i biancazzurri giocano bene ma nonostante ciò sbattono il muso contro un Napoli sempre nella metà area avversaria. Al 15' Galano colpisce il palo ed al 31' Zielinski sblocca il match e 3 minuti dopo anche Koulibaly colpisce il legno. Nella ripresa Oddo fa ampio tournover togliendo anche Fiorillo per dare spazio a Del Fabro. Al 71' Ciciretti segna il 2-0, servito bene da Petagna, ma il 3-0 arriva 4 minuti dopo grazie a Dries Mertens e a tempo scaduto, al 92', Petagna trova il gol del definitivo 4-0.