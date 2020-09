Verso l’inizio della scuola, termina il Mercatino del libro usato

Chiude i battenti il Mercatino del Libro Usato e l'Aula Studio organizzati da Arci Pescara, Ginestra, Libera Associazione Studentesca e PAS.

Le associazioni hanno dato vita dal mese di Agosto e Settembre, presso il Circolo Arci Babilonia - situato il Via Campobasso, a Pescara - ad una serie di importanti servizi per gli studenti medi ed universitari: il mercatino del libro usato ed una aula studio aperta tutti i giorni; il tutto nel rigoroso rispetto delle norme anti-covid.

"I servizi si sono rivelati un successo - affermano Marco Pomante e Saverio Gileno - iniziative importanti per tutelare il diritto allo studio dei giovani pescaresi, i quali da un lato, dopo il lockdown, non hanno visto riaprire alcun luogo di studio, dall'altro sono costretti ogni anno ad affrontare spese ingenti per i libri di testo."