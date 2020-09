Liceo Classico, code durante le graduatorie per le supplenze provinciali

Presso il Liceo Classico Statale in Via Gabriele D'annunzio 41, Pescara (PE), in occasione delle graduatorie per le supplenze provinciali, sta avvenendo qualcosa di veramente rilevante.

La convocazione per la selezione dei supplenti, prevista per oggi (17 settembre) alle ore 9:00, è stata inviata solamente ieri sera alle 21:30 (16 settembre 2020), costringendo molti candidati a organizzarsi in-extremis per essere presenti all'appello.

I lavori si stanno svolgendo con cinque ore di ritardo; all'esterno dell'edificio scolastico (e ancor di più all'interno) si sono inevitabilmente creati assembramenti che rendono impossibile per i candidati rispettare le misure anti-covid.