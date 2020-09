Referendum Costituzionale, ecco come si vota

Oggi e domani 46.415.806 di italiani sono chiamati alle urne per il Referendum Costituzionale sul taglio dei Parlamentari. Oggi si potrà votare dallo ore 7:00 alle 23:00, mentre domani dalle ore 7:00 alle 15:00. Gli elettori, per poter votare, dovranno recarsi al proprio seggio di residenza muniti di carta d'identità e tessera elettorale, ma soprattutto utilizzare la mascherina per le normative sul Coronavirus e dovranno igenizzarsi le mani. Oltre al taglio dei parlamentari si voterà anche in Toscana, Campania, Veneto, Puglia, Marche, Liguria e Valle D'Aosta per il Presidente della Regione, si dovranno scegliere anche 4 sindaci di capoluogo di regione (due sono Province autonome) e 14 di provincia, oltre alle elezioni suppletive del Senato in Sardegna e in Veneto.

Per quanto riguarda il Referendum Costituzionale, ai cittadini verrà presentata questa domanda: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?» e dovranno mettere una croce sul <<Sì>> per approvare la modifica degli ariticoli Costituzionali, oppure <<NO>> per respingere la proposta. Non è previsto il quorum, vincerà chi prenderà più voti.