Riapertura degli stadi di Serie A, Marsilio: "Questa scelta discrimina le serie e gli sport minori"

A parlare è il presidente della Giunta abruzzese, Marco Marsilio. Secondo il piano riaperture del Governo, si comincerà con la Serie A, in via sperimentale fino al giorno 7 ottobre, con un pubblico limitato, di 1000 spettatori a partita.

“Il Governo ha proposto di aprire in via sperimentale solo gli stadi dove si giocano le partite di serie A e con il limite di 1000 spettatori, in via sperimentale fino al 7 ottobre (data di scadenza del vigente DPCM), mentre da lunedì il Ministro Spadafora comincerà a confrontarsi con le Regioni per le altre serie e sport professionistici. Ho espresso la mia contrarietà a una scelta che discrimina e penalizza le serie e gli sport minori, che sono proprio quelli che hanno maggior bisogno di avere il pubblico pagante, essendo l’unico sostanziale introito della società. Rimandare le decisioni al confronto durante la prossima settimana, significa di fatto non aprire i cancelli degli stadi di serie B e C, perché non ci sarebbero i tempi tecnici per permettere alle società di programmare e organizzare (come difatti sta accadendo per la serie A, anche dove le Regioni hanno già decretato per la riapertura). Tanto valeva dire che è vietato il pubblico negli eventi sportivi fino a nuovo provvedimento (e quindi non prima del 7 ottobre)”, così dice il governatore nella nota stampa.