Vacanze: come organizzarsi “last minute” in modo sicuro e intelligente

Organizzare le vacanze alla fine dell’estate, quando l’alta stagione è ormai lasciata alle spalle, comporta una serie di vantaggi da non sottovalutare. Solitamente le tariffe applicate da alberghi e bed and breakfast a partire da settembre sono più contenute; le temperature, non più altissime, sono comunque gradevoli - soprattutto se si opta per località balneari - e spiagge e città d’arte non sono più affollate come nei mesi di luglio e di agosto. In questo momento, dunque, partire adesso può anche costituire una scelta più sicura per evitare folle e assembramenti, anche se si opta per una meta all’estero e non in Italia.

Chi abita in Abruzzo ha la doppia possibilità di partire non solo dall’aeroporto di Pescara, ma anche da quello di Roma Fiumicino, che è situato a una distanza ragionevole dalla regione: con 43,5 milioni di passeggeri l’anno è il primo in Italia, e offre innumerevoli possibilità di collegamento verso le più svariate destinazioni.

Voli da Roma Fiumicino

Come pianificare in maniera intelligente le proprie ferie partendo dallo scalo di Roma? I dettagli da non trascurare sono essenzialmente tre: oltre all’alloggio nella località prescelta, sarà importante individuare la soluzione di volo più conveniente per tariffe e orari, informandosi in modo approfondito sulle regole anti-Covid applicate dalla propria compagnia di riferimento, e infine dedicare un po’ di tempo alla questione parcheggio Fiumicino per identificare una struttura di qualità alla quale affidare la propria auto contenendo, al tempo stesso, i costi.

Come ormai tutti sanno anche gli aeroporti applicano scrupolose misure di distanziamento e di controllo, sia per i passeggeri in partenza, sia per quelli in arrivo: ragione per cui, se si parte adesso, può essere utile prevedere di arrivare con un certo anticipo per sottoporsi alle verifiche necessarie, e viaggiare muniti di mascherina, guanti e disinfettante per contenere qualsiasi possibilità di contagio.

Come arrivare a Roma Fiumicino

Per quel che riguarda infine le mete raggiungibili da Roma Fiumicino, aeroporto al quale, dall’Abruzzo, si arriva percorrendo l’autostrada A24 e quindi immettendosi sul Grande Raccordo Anulare, la scelta è davvero ampia. L’aeroporto serve tutti i principali aeroporti regionali d’Italia (da Bari, a Milano, a Cagliari, a Palermo), che partono generalmente dal terminal 1; facilmente raggiungibili, anche tramite voli stagionali, sono diverse mete in Grecia, particolarmente appetibili nel mese di settembre. Non solo Atene e Salonicco, ma anche Corfù, Mykonos, Rodi e Santorini, solo per citare le più rinomate, sono mete da prendere in considerazione proprio nel mese di settembre, così come le classiche località balneari in Spagna.

Offerte last minute da Fiumicino

Se, in particolare quest’anno, si preferisce invece organizzare la propria vacanza in modo da evitare il più possibile il sovraffollamento da spiaggia, la soluzione migliore è optare per la visita di una città, e anche in questo caso, partendo dall’aeroporto di Roma Fiumicino, non c’è che l’imbarazzo della scelta: conviene comunque fare un giro su Internet per individuare le più convenienti offerte last minute che prevedono la partenza da Roma. In questo momento, ad esempio, vengono proposte soluzioni vantaggiose per raggiungere città dal fascino sempreverde come Barcellona, Alicante, Lisbona, Parigi, Vienna e Londra: su alcuni siti, poi, sono già visibili offerte davvero convenienti per il prossimo autunno, da valutare se si stanno pianificando ponti o ferie nei prossimi mesi.