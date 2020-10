Pescara, l'ultimo saluto a Marco Tommasetti

Tantissima gente questo pomeriggio ha salutato per l’ultima volta, nella chiesa della Madonna del Fuoco Marco Tomassetti, storico commerciante pescarese scomparso prematuramente ieri. Alle esequie ha partecipato anche il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli, amico o personale di Marco.

“Nel rispetto dellenorme anti Covid 19 in tanti oggi - ha detto Pignoli - hanno voluto tributare l’estremo saluto a Marco. Tanti commercianti, colleghi di Marco, ma anche tanti tifosi del Pescara (il suo grande amore) non hanno voluto far mancare la loro vicinanza alla famiglia Tomassetti. Era presente anche una piccola rappresentanza di tifosi del Vicenza assieme ai tanti tifosi biancazzurri che con Marco avevano animato per tanti anni un club organizzato della curva nord. In mezzo a tanto dolore per questa scomparsa così dolorosa abbiamo però potuto vedere il calore e la vicinanza di tantissime persone a Marco e la toccante immagine delle torce accese durante il tragitto del feretro verso la chiesa. Una cerimonia toccante - ha concluso il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli - che fa si che Marco Tomassetti resterà sempre nei nostri cuori”.