Roma-Pescara, Marcozzi: "Soddisfatta per il primo risultato ottenuto. Vigileremo sul prosieguo dell'iter previsto"

"Esprimo la mia soddisfazione per la presentazione del progetto di prefattibilità per il potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma. Aver messo, nero su bianco, la drastica riduzione dei tempi di percorrenza tra Pescara e Roma, insieme alla velocizzazione del tratto Roma-Avezzano, di quello Pescara-Sulmona e del collegamento potenziato L'Aquila-Sulmona, è un primo obiettivo di un percorso che parte da lontano, al quale il MoVimento 5 Stelle ha lavorato costantemente nel Consiglio regionale dell'Abruzzo, di concerto con le competenti Commissioni parlamentari, fin dal primo giorno dell'insediamento nella passata legislatura. La giornata di oggi mette un primo e importante tassello. Sarà nostra premura vigilare, da qui ai prossimi mesi, affinché l'iter segua le tempistiche previste, arrivando infine alla realizzazione definitiva di un progetto di cui la nostra Regione ha un estremo bisogno sia per il trasporto passeggeri che per le merci".