Coronavirus, Conte: "Mascherina obbligatoria. Mantenere le distanze anche con amici e parenti"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato una conferenza stampa fuori Palazzo Chigi, annunciando che sarà obbligatoria la mascherina anche all'aperto. Il Premier ha raccomandato di mantenere la distanza di sicurezza anche all'interno delle proprie abitazioni, anche con amici e parenti:

"Noi abbiamo sempre adottato una linea coerente: la tutela della salute e' al primo posto, anche perche' le ricadute positive sulla produzione; trasparenza; adeguatezza e proporzionalità. Abbiamo una rigorosa raccomandazione - ha detto il premier - anche per le case private: anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio".