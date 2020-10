Confartigianato Pescara: rinnovate le cariche, Di Blasio confermato presidente

Giancarlo Di Blasio è stato confermato presidente di Confartigianato Imprese Pescara. Il vicepresidente è Paolo Verdecchia, che succede a Gabriele Sillari. Confermato anche il vicepresidente vicario, Barbara Lunelli.

Il Consiglio direttivo provinciale di Confartigianato è stato eletto nel corso dell'assemblea per il rinnovo delle cariche, che si è svolta oggi, giovedì 8 ottobre. Presidente, vicepresidente e direttivo resteranno in carica per quattro anni. Di Blasio è alla guida dell'associazione artigiana dal 2016.

"Ringrazio tutti per la fiducia - afferma il presidente - La pandemia in atto ha stravolto la nostra quotidianità e generato una crisi durissima. In questa fase delicata è ancora più cruciale il ruolo della Confartigianato, che rappresenta il mondo artigiano e delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia pescarese. La nostra associazione è impegnata ormai da mesi, su tutti i livelli e senza sosta, per supportare le imprese. Continueremo ad essere al loro fianco, giorno dopo giorno, per sostenerne la crescita e favorire la ripresa. Tra le sfide che ci aspettano - annuncia Di Blasio - c'è l'apertura della nuova sede, in via D'Annunzio, che contiamo di portare a compimento all'inizio del nuovo anno".