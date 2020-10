Pescara, colpo di scena! Cacciatore non verrà ingaggiato

Colpo di scena in casa Pescara! Fabrizio Cacciatore non verrà ingaggiato dal Delfino. La società biancazzurra ha deciso di cambiare idea. L'ex terzino di Cagliari e Chievo, svincolato, aveva trovato l'accordo con il Delfino con un contratto di un anno con opzione per il secondo. Questa mattina avrebbe dovuto svolgere visite mediche e firma.