Firmata l'ordinanza sullo stop alle lezioni nelle scuole ed Università in Abruzzo

La sede dell'Università in viale Pindaro a Pescara

E' stata firmata l'ordinanza sulla sospensione delle attività scolastiche nelle scuole superiori, riammettendo l'utilizzo della didattica a distanza, mentre le lezioni in presenza continueranno esclusivamente per gli alunni con disabilità o in ragione di condizioni di necessità.

Per quanto riguardano le Università sono state sospese le attvità di formazione, che dovranno svolgersi anch'egli a distanza, rimettendo al CUR di riferimento i relativi piani di organizzazione, ad esclusione dei tirocini formativi abilitanti. Ulteriori disposizioni maggiormente restrittive potranno essere adottate in base all’evoluzione dello scenario epidemico regionale. Le nuove misure avranno decorrenza dal 28.10.2020.