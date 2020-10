Pignoli: "Basta file fuori dall'Ospedale senza il rispetto del distanziamento"

Lo ha detto il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli che invita la Regione, con l’assessorato alla Sanità a provvedere alla risoluzione del problema coinvolgendo i medici di famiglia.

“È inutile e allo stesso credo dannoso pensare di far effettuare i tamponi in luoghi dove si possono creare assembramenti. La verità è che in qualsiasi piazza, o posto all’aperto si creano veri e propri assembramenti dove, come si vede chiaramente anche dalle foto in allegato, non è possibile rispettate il seppur minimo

distanziamento con potenziali positivi a contatto con negativo e viceversa. Per questo - spiega Pignoli - il gruppo Udc al Comune di Pescara invita la Regione e l’assessorato alla Sanità al ripristino nel sistema e al pieno coinvolgimento nell’effettuazione dei tamponi dei medici di famiglia, autorizzando gli stessi, come per la

somministrazione dei vaccini, a poter, in piena sicurezza effettuare i tamponi al Covid 19 ai propri assistiti e nei propri ambulatori in piena sicurezza”.