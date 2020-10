Contagi in crescita, sensibilizziamoci

Il Cts abruzzese nel documento datato 25/10/2020 avrebbe chiesto per 4 settimane la didattica a distanza per gli alunni della scuola secondaria superiore, che garantirebbe condizioni di ‘vantaggio’ sul sistema dei trasporti. Veniva inoltre consigliata la chiusura domenicale dei centri commerciali, la chiusura ristoranti alle ore 23.00 e per quanto riguarda i bar: asporto fino alle 18.00 , dalle 18.00 alle 23.00 accesso solo seduti ai tavoli.

Alcune di queste misure sono già contenute nel nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E l’ultima parola è spettata a Marsilio e alla sua Giunta che ha provveduto ad attivare la DAD al 100% sia per le scuole superiori che per le università.

Ma il problema dell'aumento della curva contagi, certo non è dovuta solo ai mezzi pubblici o a bar e ristoranti, che le regole le devono rispettare visti i numerosi controlli, ma semplicemente al NON RISPETTO DELLE REGOLE da parte dei cittadini, perché diciamolo chiaro, è vero che c'è chi segue tutto alla lettera, ma è vero altresì che molte persone continuano a dire che il COVID non esiste, che esistono altre malattie, che è tutto un complotto e allora via mascherine e distanze, no app immuni, insomma il NON RISPETTO TOTALE DELLE NORMATIVE. Ad esempio per i mezzi pubblici, la TUA già nel mese di Agosto, mediante una gara telematica, ha individuato delle ditte trasporto con autobus granturismo, da mandare in appoggio alle normali corse pubbliche. Il problema è stato che i Comuni non si sono informati in merito e di conseguenza non hanno avvisato i cittadini sull'esistenza di corse aggiuntive e dei rispettivi orari, facendo sì che gli studenti si accalcassero sui mezzi della TUA e questi bus da 52/54 posti viaggiassero con tre o quattro persone a bordo. E questo succedeva praticamente in tutti i paesi. Dopo l'accalcamento sui mezzi pubblici, si creava assembramento fuori dagli istituti scolastici, perché i ragazzi non curanti delle distanze e degli ingressi scaglionati, si ammassavano come sardine. E quindi la colpa è dei mezzi pubblici o della mancanza d'informazione e del non rispetto delle regole? E nonostante i Comuni abbiano insistito per l'utilizzo dell'APP IMMUNI, c'è ancora chi dice MA POI MI CONTROLLERANNO e quindi anche se la scaricano, nessuno segnala la positività! È così poiché personalmente giro molto per lavoro e ho l'APP che nonostante la crescita dei contagi, non ha mai mandato una sola notifica. Che io sia fortunato? Non penso. Ma poi.. Non pensate che la curva contagi sia dovuta a tutte le vacanze fatte quest'estate? Le persone dicono che da Giugno a Settembre il virus ha dormito. No non ha dormito, ha semplicemente ripreso a girare a causa di tutti gli spostamenti fatti anche all'estero. E adesso ci lamentiamo delle restrizioni? Se ognuno di noi, anziché approfittare del bonus vacanze, si fosse spostato semplicemente all'interno della propria regione, favorendo l'economia locale, in famiglia e con il massimo rispetto delle regole, il virus sarebbe stato debellato già da mesi. Ma purtroppo no. È più facile dire SONO CONTRO LA MASCHERINA, CONTRO LE RESTRIZIONI, È COLPA DI CONTE, È COLPA DI SALVINI, È COLPA DEI 5 STELLE, È COLPA DELLA MELONI, È COLPA DEL GOVERNO! No cari miei. LA COLPA È SOLO NOSTRA! E adesso tutti ne paghiamo le conseguenze, cittadini, titolari e dipendenti di attività commerciali, artisti, addetti al turismo, insomma TUTTI. È vero che NON ESISTE SOLO IL COVID, è vero che NON SI MUORE SOLO DI COVID, è vero che scopriamo più positivi perché vengono fatti più tamponi, ma è altresì vero che se le persone rispettassero le regole, nonostante il numero aumentato di tamponi, anziché scoprire più positivi, scopriremmo PIÙ NEGATIVI, è vero che le NOTIZIE SONO SPESSO STRUMENTALIZZATE ma è anche vero che TUTTI INSIEME NEL RISPETTO DELLE REGOLE, CE LA POSSIAMO FARE. E non serve manifestare com'è successo ieri a Pescara e nelle altre città italiane, dove non sono stati rispettati nè distanziamenti, nè norme igieniche, basta vedere i vari video con il passaggi di microfoni e mancato utilizzo della mascherina, o addirittura nelle città più grandi distruzione di auto o vetrine, a che è servito? Semplice.. A penalizzare ancora di più i commercianti che questa mattina si sono trovati le attività saccheggiate e i poveri padri di famiglia che magari le macchine le stavano ancora pagando a fatica. Questo mio articolo è scritto con l'intenzione di sensibilizzare al corretto uso delle regole, dell'APP IMMUNI, è scritto con l'intento di fare capire che AVERE IL COVID NON È UNA VERGOGNA e a mio parere, se usassimo i social in maniera trasparente, senza vergognarci di dire "CIAO AMICI, OGGI È ARRIVATO IL RISULTATO DEL TAMPONE E PURTROPPO SONO POSITIVO" il contagio sarebbe più circoscritto, perché ripeto, NON ESISTE SOLO IL COVID19, ma tutti insieme almeno questo possiamo sconfiggerlo!