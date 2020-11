Simone Racioppo e la sua prima Christmas Collection

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Non fermarsi mai, continuare a lavorare, pensare, progettare il (prossimo futuro) e provare a mettere da parte sconforto e brutti pensieri.

E’ questa la logica che guida, da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, lo stilista abruzzese noto a livello internazionale Simone Racioppo.

Nel corso della prima ondata che ci ha costretto al lockdown, ha avuto infatti un pensiero per le persone in difficoltà donando sia mascherine realizzare interamente a mano sia abiti di alta sartoria.

La nuova ondata e le restrizioni che stanno coinvolgendo l’Italia e non solo, ha spinto lo stilista a proseguire su quella strada: la produzione di mascherine continua a livello nazionale e internazionale con tanti e nuovi colori sempre realizzati interamente a mano.

Ma non solo: l’arrivo del Natale, per Simone Racioppo coincide anche con la realizzazione della sua prima Christmas Collection, una capsule che si svilupperà a livello nazionale.

Da originali palle natalizie passando tra fiori e campanelle, tutte opere realizzate a mano utilizzando oltre 600 paillettes.

Nuovi progetti anche per 2021: da gennaio le creazioni dello stilista saranno in vendita all’interno della nuova agenzia wedding “A Roma Ti sposo”. A marzo invece ci sarà la presentazione della collezione Dubai 2021.

Reinventarsi per non fermarsi, mettendo in campo le proprie professionalità e abilità al servizio di tutti.

Per info: https://www.facebook.com/SRhautecouture