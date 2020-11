Cepagatti: pecore sbranate in pieno giorno da lupi ibridi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oltre ai cinghiali, il cui numero sarebbe fuori controllo così come denuncia Coldiretti, nel pescarese preoccupa sempre più gli allevatori la presenza dei lupi, come testimoniato dagli attacchi che si stanno susseguendo ai danni degli allevamenti di pecore, vitelli e bovini adulti della zona.

A sottolinearlo con forza, alla luce anche del recente episodio avvenuto ai danni di un azienda agricola di Cepagatti, dove un branco di lupi ibridi misti a cani randagi, come certificato dalle immagini riprese da una fototrappola posizionata per il controllo del gregge (foto presenti nelle immagini), ha sbranato una quindicina di pecore in pieno giorno, che si trovavano nel recinto dell'agriturismo nei pressi di alcune abitazioni.

Si invita la cittadinanza alla segnalazione tempestiva in caso di avvistamenti.