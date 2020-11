La Christmas Collection di Simone Racioppo parla inglese

Il Made in Italy piace sempre, anche e soprattutto oltre i confini nazionali. Ed è andata così anche per la prima "Christmas Collection" del fashion designer abruzzese Simone Racioppo.

L’artista, ormai noto a livelli internazionali, ha infatti ricevuto molti ordini e apprezzamenti da Londra città dove ha intenzione di riproporre la capsule anche per il Natale 2021.

Un insieme di oggetti e simboli natalizi di alta sartoria interamente fatti a mano come ci spiega lo stesso Racioppo:

“La collezione comprende: angeli in pizzo francese ricamato interamente fatti a mano; palline in pizzi e reti con nastri di seta, fiori in pannolenci fatto a mano, ghirlande con nastri e palle in pizzo e fiori ricamati a mano con perle e paillettes.”