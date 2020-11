Ecco gli anticipi e posticipi delle partite del Pescara

Il Pescara, dopo la sconfitta di Ferrara, è chiamata alla reazione contro il Pordenone, gara che si giocherà sabato 28 alle ore 14:00 allo stadio Adriatico. Oddo è in emergenza per ogni reparto: assenti Asencio (uscito in barella proprio contro la SPAL), Ceter dovrebbe tornare per il derby contro l'Ascoli, Drudi, Jaroszynski. Per il match contro i friulani Oddo dovrebbe schierare dal primo minuto Bocchetti, Valdifiori, Memushaj (se quest'ultimo dovesse risultare negativo al secondo tampone, con il calciatore in quarantena a causa di una positività al Covid di un compagno della Nazionale albanese) e Christian Galano, ancora a secco di gol da inizio campionato. Nel frattempo la Lega B ha varato gli anticipi e posticipi del calendario fino a gennaio 2021, ecco quando scenderà in campo il Delfino:

PESCARA-VICENZA , sabato 12 dicembre ore 16:00

PISA-PESCARA , martedì 15 dicembre ore 21:00

PESCARA-MONZA , sabato 19 dicembre ore 16:00

PESCARA-BRESCIA , martedì 22 dicembre ore 19:00

ENTELLA-PESCARA , domenica 27 dicembre ore 15:00

PESCARA-COSENZA , mercoeldì 30 dicembre ore 18:30

REGGIANA-PESCARA, lunedì 4 gennaio ore 18:30